45aastaselt maailmameistriks? Pole probleemi! 

„Mul on endiselt võimed. Kas suudan võidelda? Jah! Hoian kõik võimalused lahti. See tagasitulek pole põhjusel, et kellegi lõug murda. Selle comeback'i eesmärk on murda rekord,“ teatas 43aastane Vladimir Klitško oktoobri lõpus Business Insiderile. Ukrainlane vihjas, et kavatseb murda George Foremani rekordi, kes tõusis 1994. aastal 45aastaselt raskekaalu maailmameistriks.