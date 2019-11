ÕILIS ŽEST! Ott Tänak tegi Austraalia metsapõlengutega võitlevatele tuletõrjujatele annetuse 

"Olen mõtetes kannatanute, nende lähedaste ja kõigiga, keda New South Walesi metsapõlengud on mõjutanud," kirjutab Tänak sotsiaalmeedias.

"Minu isa on samuti tuletõrjuja, nii et tean, kui raske see amet on. Väga sügav austus pritsumeeste ja vabatahtlike suunas, kes meie turvalisuse tagavad.