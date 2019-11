Tiimipealik Tommi Mäkinen: muidugi tahtsime MM-tiitlit, aga inimelud on mistahes rallist palju tähtsamad 

"Austraalia ralli ärajätmine oli ainuõige otsus, toetame seda igati," ütles Mäkinen Toyota tiimi vahendusel. "Loomulikult tulime algselt siia plaaniga, et võita võistkondlik MM-tiitel, aga kohutavate sündmuste taustal pole me sellele enam mõelnudki.

Ta jätkas: "Meie mõtted on olnud vaid nendega, keda hirmsad põlengud on mõjutanud. Nemad on oluliselt tähtsamad kui ükskõik milline ralli, nii et etapi toimumine ei tulnud kõne allagi. Tahame kannatanuid aidata nii palju kui saame ning loodame, et varsti saavad kõik oma tavapärasesse ellu naasta."