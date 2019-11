FOTOD JA VIDEO | Viimase vindi peal rase maratoniäss ei kavatsegi treenimist lõpetada!  

"Saan jooksmisega jätkata ka raseduse ajal. Arst ütles, et võin treenida," jätkas ta. "Kõik naised peaksid end last oodates rohkem liigutama, sest enesetunne paraneb."

Alles viimastel aastal maratoni juurde jõudnud naist on seni saatnud edu. Lisaks 2017. aasta tiitlile, on tal eelmisest hooajast kapis hõbemedal. Need autasud motiveerivad teda kõvasti töötama.