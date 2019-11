VAHVA! Flora külmutas karjääri lõpetanud legendi särginumbri 

"Gert on meie klubi ajalukku kirjutanud tõeliselt ilusa ja mahuka peatüki. Siin veedetud 12 hooaja jooksul on ta koos klubiga kasvanud, andnud oma hindamatu panuse klubi arengusse ja saavutustesse ning pakkunud meile unustamatuid emotsioone. Soovime, et number 19 kuuluks alatiseks Kamsile ja tema tegusid mäletataks kaua. Soovi korral võib sama numbrit tulevikus kanda Gerdi poeg," lausus klubi president Pelle Pohlak Flora kodulehel.