Viimaks Hyundai tiitlini aidanud Neuville: oli väga eriline teekond!  

Eduloos on oluline roll tänavuse hooaja eel tiimipealikuks määratud Andrea Adamol. Itaallane ei varjanud alguses peale, et võistkondlik tiitel on prioriteet. Kuigi Austraalias olnuks Toyotal teoreetiline võimalus, siis Hyundai oli liidripositsioonil suurema osa hooajast.

"See on hiilgav saavutus. Meie teel on olnud palju säravaid hetki, iga võit on omamoodi tähtis. Kuid kõige tähtsam on, et meie tiim on viimase kuue aasta jooksul meeletult arenenud. See on suurepärane grupp pühendunud, talendikatest ja professionaalidest. Võit kuulub meist igaühele."