Venemaa suurim telekanal loobus naiste murdmaasuusatamisest! Välbe: igav ju, kui alati üks sportlane võidab 

Väidetavalt viis ühe naise domineerimine selleni, et tänavu ei näita Venemaa suurim telekanal Pervõi ainsatki naiste MK-etappi. Kavas on küll mõned meeste võistlused, aga kava tõmmatakse kõvasti kokku.

"Igav ju, kui alati üks sportlane võidab ja veel nii suure eduga," põhjendas Välbe. "Naiste arvestuses on see eriti valus teema. Varem oli teistest üle Marit Björgen, nüüd Therese Johaug."

"Ma pole kunagi kuulnud, et Michael Phelpsi, Usain Bolti, Mikaela Shiffrin, Marcel Hirscher või Lionel Messi domineerimine oleks sporti kuidagi rikkunud. Igal alal on mõni suur tegija," arutleb ta.

"Ilmselt on peamine põhjus selles, et kolm Venemaa suusatajat on rasedad. Meeste tasemega on kõik korras. Venelased tahavad näidata neid ülekandeid, kus nende sportlased poodiumikoha eest võitlevad."