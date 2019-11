Hyundai tiimiboss: Neuville ja Tänak ühes tiimis on imeline idee, jutt käib ju tarkadest inimestest 

"Minu meelest on see imeline idee! Miks nad ei peaks olema ühes meeskonnas?" ütles Adamo ERRi spordiportaalile . Tema sõnutsi suudavad mõlemad ka tiimi huve silmas pidada, mitte ainult enda eest väljas olla.

"Kui räägiksin rumalatest inimestest, siis võib-olla küll. Aga me räägime tarkadest inimestest, kes on professionaalid ja teavad, mida nad teevad. See on nende töö, nad teavad täpselt, mida nad peavad tegema ja nad teavad täpselt, milline on nende roll ning milline minu roll. Seega ei, ma ei muretse."