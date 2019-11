Spekulatsioon: Soome suusataja surma põhjustas hoopis mürki sisaldav määre? 

Kurva näitena toob ajaleht välja 43aastaselt surnud soomlasest laskesuusataja Mauri Lahtela. Samal alal neli MM-tiitlit võitnud Heikki Ikola sõnas, et kamraadi surm tõi kaasa hulga spekulatsioone ning tegelikult on alati kahtlustatud, et terviserikke võis põhjustada suusamääre. Nimelt sai temast pärast sportlaskarjääri lõppu Soome suusakoondiste määrdemeister.