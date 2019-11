Soome ralliajakirjanik Õhtulehele: Tänak pole ainus, Mäkineni juurest on lahkunud sadakond inimest 

Kui Autosport avaldas oktoobri lõpus uudise, et Saaremaalt pärit sõitja on sõlminud lepingu Hyundaiga, mängisid kõik osapooled esialgu meediale vingerpussi. Näiteks viskas Hyundai boss Andrea Adamo nalja, et sõlmis peale Tänaku lepingu ka Lewis Hamiltoniga. Ta märkis tõsinedes, ent tüngale veelgi vinti peale keerates, et kui eestlased tahavad oma meest Hyundais näha, peavad nad korjanduse tegema, sest siis on tal selleks raha. Kõik rallisõbrad teavad nüüdseks, et see oli toona vaid osav pettemanööver ning värske tšempion on tulevasest hooajast Lõuna-Korea autotootja roolikeeraja. Spekulatsioone Tänaku Toyotast lahkumise ümber on palju. Tuntud Soome ralliajakirjanik Jussi Lindroos haaras Õhtulehega vesteldes kinni just Adamo rahakogumise jutust.