Loebi ja Ogier' mantlipärija? Noor prantslane pühendas esimese MM-tiitli augustis surnud vormelitalendile 

Alates 2016. aastast sõidab noormees WRC2 arvestuses, kuid esimest korda kerkis ta poodiimule tänavu Portugalis, kus noppis võidu. Järgnenud Sardiinia rallil oli ta taas oma klassi parim. Suurt rolli mängib ilmselt ka tõik, et see oli prantslase esimene hooaeg Škoda roolis. Tšehhi autotootja R5 masin on juba aastaid suurepärast kiirust tõestanud.