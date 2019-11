FOTOD | Mati Alaverile määrati tingimisi vanglakaristus!

"Siiani on Eesti spordis pettusega seotud juhtumeid avastatud vähe, kuid see juhtum näitab, et soovist saada paremaid tulemusi ollakse valmis kasutama lubamatuid vahendeid. Need võtted on aga pikemas perspektiivis karjääri ja maine rikkujad. Loodame, et see uurimine annab laiema sõnumi nii sportlastele, treeneritele kui ka spordiorganisatsioonidele, et võistlussport peab olema aus,“ lausus Ombler.