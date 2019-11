Indrek Tustiti maailmakuulsad hoolealused lõpetavad varsti karjääri 

41aastased jänkidest kaksikud on üheskoos võitnud koguni 118 turniiri, millest 16 on suured slämmid. BBC andmetel on nad paarismängu edetabelit juhtinud 438 nädalat.

Nüüd teatasid Bryanid, et edukale karjäärile tõmmatakse joon alla pärast 2020. aasta US Openit, mis peetakse 31. augustist kuni 13. septembrini.

"On olnud imeline teekond," sõnas Bob. "Aga tahame joone alla tõmmata olukorras, kus oleme endiselt terved ja võimelised turniirivõitude peale mängima."

Lahkumisetendus saab olema vägagi sümboolne, sest Bryanid tegid debüüdi US Openil juba 1995. aastal.

Üliedukal duol on otsene seos ka Eestiga. Nimelt on Bryanid juba aastaid järginud füsioterapeudi ja treeneri Indrek Tustiti näpunäiteid. Koostöö on olnud tihe. Näiteks käib Tustit tihti kaksikutega turniiridel kaasas.