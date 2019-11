Riigiprokurör: Alaver nõustus süüdistusega ning talle määratud karistusega 

Riigiprokurör Taavi Pern sõnas pärast kohtuotsuse jõustumist, et teda see otsus rahuldas. "Kaasuse asjaolusid ja süüdistatavat arvesse võttes leian, et see karistus on sobiv ja kohane," sõnab ta.

Tema sõnul on oluline, et praeguseks on tõestatud, et Alaver pani pika ajavahemiku jooksul korda mitmeid kuritegusid. Fakt, et Alaveri kaitsja Aivar Pilv sõnas pärast otsuse jõustumist, et tema klient ennast süüdi ei tunnista, Perni ei häiri.

"Kokkuleppemenetlus tõepoolest süütunnistamist ei eelda. Küll eeldab see, et inimene nõustub talle ette heidetud süüdistusega, kuriteo kvalifikatsiooniga ja sellega, et teda karistatakse. Inimene ei pea otsesõnu ütlema, et ta tunnistab enda süüd, kuid faktiliselt peab ta nõustuma, et tema teole on antud kvalifikatsioon ja sellele järgneb karistus," sõnab ta.

Lisaks rõhutas Pern, et süüdistus ei käsitlenud ainult veredopingut, mida on varasemalt avalikkuses käsitlenud, vaid ka erinevate dopinguainete tarvitamisele kallutamist. "Mati Alaveri süüdistuses on nimetatud veel kasvuhormooni tarvitamisele kallutamist," täpsustab ta.

Kõnealune otsus puudutab Alaveri tegevust vahemikus 2016–2019. Suusatreeneri varasemat tegevust prokuratuur ei uurinud, kuna Eesti õigusruumis aegub dopingu tarvitamisele kallutamine viie aastaga, mistõttu on varasema minevikuga tegelemine lubamatu.

Lisaks kinnitas Pern, et temale teadaolevalt jätkub Austrias Alaveriga seotud kriminaalmenetlus. "Oleme kohtumistel Austria ja Saksamaa kolleegidega väga detailselt kokku leppinud selle, millises osas viib läbi menetlust Eesti vabariik ja millises osas on huvi teistel riikidel," sõnab ta.