Riigiprokurör paljastas Alaveri kaasuses uue tahu: treener tegutses ka kasvuhormooniga

Inimeste andmete kaitsmiseks atleetide nimesid välja ei toodud, kuid kuna tegemist on kolme Eesti ning ühe välisriigi sportlasega, siis eeldatavalt on tegemist Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu, Algo Kärbi ja kasahh Aleksei Poltoraniniga.

"See on Eesti ajaloos suurim karistus, mida sellise kuritöö eest kellelegi on mõistetud. Sellega on loodud järjekordne pretsedent, et Eesti vabariigis on veredopingu tarvitamisele kallutamine kohtulikult karistatav. Oluline, et oleme saanud panna punkti mõnedele kahtlustele, mis on varasemalt Mati Alaveri suhtes tekkinud. Oleme saanud kohtuotusega kinnituse sellele, et Mati Alaver on treener, kes on treeningumeetoditena kasutanud ka dopingutarvitamisele kallutamist," selgitab Pern.

Tema sõnul on oluline, et praeguseks on tõestatud, et Alaver pani pika ajavahemiku jooksul korda mitmeid kuritegusid. Fakt, et Alaveri kaitsja Aivar Pilv sõnas pärast otsuse jõustumist, et tema klient ennast süüdi ei tunnista, Perni ei häiri.

"Kokkuleppemenetlus tõepoolest süütunnistamist ei eelda. Küll eeldab see, et inimene nõustub talle ette heidetud süüdistusega, kuriteo kvalifikatsiooniga ja sellega, et teda karistatakse. Inimene ei pea otsesõnu ütlema, et ta tunnistab enda süüd, kuid faktiliselt peab ta nõustuma, et tema teole on antud kvalifikatsioon ja sellele järgneb karistus," sõnab ta.

Lisaks rõhutas Pern, et süüdistus ei käsitlenud ainult veredopingut, mida on varasemalt avalikkuses käsitlenud, vaid ka erinevate dopinguainete tarvitamisele kallutamist. "Mati Alaveri süüdistuses on nimetatud veel kasvuhormooni tarvitamisele kallutamist," täpsustab ta.

Kõnealune otsus puudutab Alaveri tegevust vahemikus 2016–2019. Suusatreeneri varasemat tegevust prokuratuur ei uurinud, kuna Eesti õigusruumis aegub dopingu tarvitamisele kallutamine viie aastaga, mistõttu on varasema minevikuga tegelemine lubamatu.