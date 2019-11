TUBLI MEES! Sebastien Ogier annetas Austraalia metsapõlengutes kannatanutele piraka summa 

Eilsel Austraalia ralli ametlikul õhtusöögil teatas prantslane, et toetab Coffs Harbour´i piirkonna kannatanuid 10 000 euroga.

Erinevat abi on pakkunud kõik tiimid ning teisedki piloodid. Näiteks tegi Ott Tänak annetuse New South Walesi tuletõrjeüksusele. Häid soove ja sümpaatiat on üles näidanud paljud, etapi ärajätmise vastu pole olnud keegi.