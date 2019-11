REPORTAAŽ | Mati Alaveri kaheksa sõna kohtumajas 

Kaitsja Pilv ei hakanud samuti kohe käigu pealt ajakirjanike küsimustele vastama. Koridoris olles ta siiski peatus, et anda omapoolne kommentaar: „Ma loodan, et meedia mõistab seda, et Mati Alaver ei soovi selle kokkuleppe sõlmimisega seonduvaid asjaolusid kommenteerida. Avalikkuse tähelepanu sellele on olnud niigi suur ja hästi intensiivne. Ma loodan, et seda privaatõigust mingil määral ka aktsepteeritakse.“