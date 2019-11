Koondise ründetuusa väravapõud EMi lävel seisvaid soomlasi ei hirmuta 

„Olen Norwichi viimaseid mänge näinud ja see, et Pukki väravaid ei löö, on rohkem klubi probleem. Nad pole väga struktureeritud ja minu arvates poleks ka maailma parim ründaja neid viimastes kohtumistes päästnud. Teemu teeb jätkuvalt õigeid liikumisi ja on väga ohtlik, mis siis et Norwich ei mängi kõige paremini ja pall temani liiga palju ei jõua,“ sõnab omal ajal Crystal Palace’i ridades samuti Premier League’is platsile jooksnud poolkaitsja.