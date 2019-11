SORDO SITUATSIOON 2.0? Tommi Mäkinen oma sihtmärgist: olen temast väga-väga huvitatud 

Tunnustatud väljaanne Autosport kirjutab, et ühe nende allika sõnul on Prantsusmaa autotootja juhtme seinast tõmbamine sama hästi kui kindel. See jätaks töötuks nii Sebastien Ogier' kui ka Esapekka Lappi. Kuuekordne maailmameister liituks Citroeni lahkumisel Toyotaga, soomlase seis on märksa segasem.

Ott Tänaku senist leivaisa on paari pandud ka seni vaid M-Spordis sõitnud Elfyn Evansiga. Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen kinnitas Autospordile, et on waleslasest väga-väga huvitatud, kuid ta ei saa veel midagi kinnitada. Juttu, et ta himustab kedagi, rääkis soomlane ka Dani Sordo kohta, kuid hiljem selgus, et Mäkinen ei võtnud hispaanlasega isegi mitte ühendust.