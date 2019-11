Antidoping: Eesti suusatajate kohta peaksid otsused tulema sel aastal 

Tänavu aasta alguses toimunud Seefeldi MMil selgus, et dopinguga olid patustanud Eesti murdmaasuusatajad Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv. Veidi hiljem teatas Algo Kärp Õhtulehe vahendusel, et ka tema pole puhas poiss.

Kui Alaver sai täna karistada, siis sportlaste osas pole otsuseid tehtud. Veel. "Arvata on, et mitte killustada seda uurimist, siis lõppotsused tulevad nii sportlastele kui ka taustajõududele suhteliselt lähestikku. Kindlasti peaks need tulema sel aastal," ütles Vallimäe ERRi spordiportaalile.