Jalgpallikoondise peatreener Voolaid: mul pole võimast ja kogenud keskvälja kuskilt õhust võtta 

"Me pole harjunud kogu aeg riskima ja kõrgelt pressima. Tahtsime harjutada, kuidas mängida oma taset arvestades selliselt, et vastast kontrolli all hoida. Peame õppima kompaktsetest kaitseliinidest rünnakule välja tulemist loogiliste käikude kaudu. See on minu ambitsioon, et me ükskord nii kaugele jõuaksime," selgitas ta.