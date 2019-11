PÖIDLAD PIHKU! Jaapani meedia: kuulus autotootja mõtleb ralli MM-sarja naasmisele, kaalutakse koostööd M-Spordiga 

Jaapani meedia raporteerib anonüümsetele Subaru ametnikele tuginedes, et firma kaalub MM-sarja naasmise plusse ja miinuseid. "WRC oleks parim viis reklaamida hübriidauto sportlikke võimeid," ütles üks allikas.

Väidetavalt võtaks Subaru kasutusele mudeli XV, mis on küll ralli sõitmiseks liiga suur, aga õnneks lubavad uued regulatsiooni auto originaalsuurust oluliselt vähendada.

Samas on liikvele läinud ka kõlakas, et Subaru kaalub koostööd M-Spordiga, kes ehitab praegu Forde. Kuna viimased pole aga huvitatud tehasetiimina MM-sarja naasmisest, oleks Malcolm Wilsoni firma Subarule väga ahvatlev koostööpartner, sest neil on autorallis palju kogemusi.