ÕL HELSINGIS | Soome alaliit kardab, et hullunud fännid tõmbavad unelmate õhtule vee peale 

Omavahelistes kohtumistes pole Soome kunagi Liechtensteinile kaotanud, kuid neljast mängust on põhjanaabritel ette näidata vaid kas võitu. Soome jalgpalliliit on aga mures, kuidas hullumise äärel olevad fännid potentsiaalsele triumfile reageerivad.

On vägagi tõenäoline, et pöörased poolehoidjad tahavad pärast lõpuvilet platsile oma sangarite kõrvale joosta. UEFA võib aga halvimal juhul tõlgendada seda kui kontrolli alt väljunud mässu ning karistada Soomet tagantjärgi tehnilise 0:3 kaotusega.

"Kõik kardavad, et inimesed hakavad lihtsalt pea eest väljakule tormama," sõnas alaliidu töötaja Ilta-Sanomatile ning kutsus fänne üles "tähistama mõistlikult".

Kuidas aga reageeriksid koondislased? „Ma ei mäleta, millal ma viimane kord nutsin, kuid kui me kvalifitseerume EMile, teen seda kindlasti,“ sõnas koondise kapten Tim Sparv mängueelsel treeningul ajakirjanikega suheldes.

Soome koondise kapten Tim Sparv (valges) mullu Eesti vastu vägesid juhatamas. Foto: Robin Roots

32aastane poolkaitsja on viimased paar nädalat olnud kimpus säärevigastusega, kuid täna õhtul lubas ta nui neljaks võitlema minna. Kas see tähendab ka, et Sparv tuleb võidu korral fännidega koos turuplatsile tähistama, nagu ta väidetavalt suvel ühele rahvusringhäälingu spordireporterile lubas?