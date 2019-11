ÕL HELSINGIS | FOTOD JA VIDEO | Soome jalgpallikoondis on ühe jalaga juba EM-finaalturniiril

Esimest korda rõkkas 10000pealine staadion kuuendal minutil, kui Pyry Soiri toksas paari meetri pealt palli väravasse. Paraku lõppes see rõõmupidu sama kiirelt kui algas, sest äärekohtunik oli mõned hetked varem fikseerinud Jasse Tuomineni suluseisu.

Avapoolajal rohkem väravaid ei sündinud, kuid matš oli täielikult meie põhjanaabrite kontrolli all. Külalised said esimest korda palliga üle keskjoone alles 28. minutil, kuid ka siis oli keeruline seda rünnakuürituse alla liigitada. Korra õnnestus Liechtensteni palluritel siiski nullkraadises õhtus Soome väravas seisnud/külmetanud Lukas Hradecky’t testida, kuid reaalselt ohtu see Leverkuseni Bayeri kollkipri valvatavale puurile ei kujutanud.