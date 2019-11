TOHOH! Korvpallipistiku nädalaks seinast välja tõmmanud Tanel Sokk taasliitus Tartuga 

Mängija enda hinnangul oli tal vaja keskkonna muutust. „Selle hooaja algus ei ole minu jaoks kõige lihtsamalt sujunud ja tundsin, et vajan järele mõtlemiseks ja parima lahenduse leidmiseks pausi. Viimasel ajal on mingi haigus ka seganud, aga on see põhjus või tagajärg, kes seda teab. Tartlased haarasid kohe võimalusest kinni ja tegid minu jaoks paindliku pakkumise. Ma olen Priidu käe all ka varem Tartu eest mänginud ja loodetavasti ei ole ta oma liikumisi pooleteise hooajaga liiga palju muutnud,“ sõnas Sokk Taaralinna tiimi pressiteate vahendusel.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene on täiendusega mõistagi rahul. „Taneliga olid kõnelused ka suvel, aga toona jäi kaup katki. Senine hooaeg on aga näidanud, et mängu juhtimise kohal on meil kõige suurem puudus. Nüüd, kus asjaolud selliseks kujunesid, ei tahtnud me võimalust käest lasta. Taneli puhul on teada tema kvaliteet. Loodetavasti suudab ta väljakul meie mängijate rollid paika loksutada ja nii endasse kui ka teistesse mängulusti ja kindluse tagasi tuua,“ ütles Vene.