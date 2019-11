VINGE! Vips tegi ideaalilähedase esituse ja jättis konkurendid kaugele maha 

"Ma ei tahtnud alguses liialt riske võtta, sest rada võib ööga muutuda. Kohe ei saanud 100% välja panna," arutles Vips ise. "Ma ei uskunud, et esikohalt rajale minemine on parim, aga sain mega hea stardi. Robertil nii hästi ei õnnestunud ja see tõttu ette jäingi."