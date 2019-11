Leedulane kavaldas Kaunase Žalgirise ja Jasikeviciuse üle: „Anname omasugustele liiga palju mänge ära…“  

Kui Šarūnas Jasikevicius on Žalgirist juhendanud juba aastaid, siis Kestutis Kemzurast sai Olympiacose loots hooaja hakul, mil David Blatt ametist lahkus. Kummalgi võistkonnal pole olnud oodatud hooaja algus, kaheksa vooru järel on teenitud võrdselt kolm võitu.

"Võõrsilmängudes ja eriti sellises saalis tuleb olla agressiivne. Teenisime avapoolajal vaid kolm vabaviset. See näitab, et me polnud võitluseks valmis," sõnas Jasikevicius kohtumise järel Leedu meediale.

Kolleegi Kemzura suunas jagus Jasikeviciusel kiidusõnu. "Jah, ta teab küll hästi osasid meie mängijaid, aga ei usu, et see kaotuse põhjus oli. Ta mõtles lihtsalt välja parema plaani kui meie," jutustas Žalgirise loots.

"Minu sõbral Robertas Kuncaitisel on üks hea küsimus: kui kaua suudad vee all hapnikuta vastu pidada? Meie võistkonnal oli hapnik otsas, nii et päris hea on vahelduseks õhku peale saada," võttis Kemzura olukorra kokku.