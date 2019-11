VIDEOMEENUTUS | Aasta tagasi üliraskes avariis peaaegu elu kaotanud vormelineiu heitleb taas Vipsiga!  

Sellele vaatamata ei visanud sakslanna oma unistust nurka ning naasis juba märtsis võistlustulle. Lisaks on ta tänavu taas rivis ka sel samal ringrajal Macaus. Tõsi, korraldajad on õnnetuspaika turvalisemaks muutnud.

Aga igal juhul on 18aastase neiu julgus roolis naasta imetlusväärne. "Tunnen end väga hästi. Sõidan selle masinaga kuival pinnasel esimest korda, nii et veidi vajab harjumist, aga suuri probleeme pole," ütles Flörsch pärast üht vabatreeningut täiesti muretult.

Tema kindel soov oli igal juhul Macaus startida. "Kuni õnnetuseni oli see minu elu kõige erilisem võistlus. See rada on imeline! Siin on väga lõbus sõita. Teadsin üsna kohe pärast avariid, et tahan siia naasta," jutustas Flörsch.