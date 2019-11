Schumacheri abikaasa pareerib süüdistusi: ma täidan lihtsalt Michaeli soovi! 

"Tahaksin teada, kuidas tal läheb, suruda ta kätt või katsuda ta nägu. Kahjuks pole tema abikaasa Corinna seda võimaldanud. Ilmselt kardab ta, et saaksin aru, mis Michaeliga tegelikult toimub ning lekitaksin selle ka ajakirjandusele," sõnas Weber väljaandele Kölner Express.

Corinna sõnutsi täidab ta lihtsalt abikaasa soovi. "Michael on parimates kätes ja teeme kõik, et teda aidata. Proovige aru saada, et täidan lihtsalt tema soovi ning seetõttu hoiangi olukorda saladuses," selgitas ta.