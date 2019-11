Jalkafänn Keränen: nutsin nagu oleks mu ema surnud, aga need olid põlvkondade pisarad 

Ta ei salga, et valas pärast aastatepikkuse ootuse täitumist metsikult pisaraid: „Nutsin nagu oleks mu ema surnud. Ma ei suutnud täna hommikul telefonis oma tütrega rääkida. See võit on minu jaoks palju tähtsam, kui see, kas mina saan Nobeli preemia või mitte. See on ülim emotsioon. Kui nutsin, siis mõistsin, et need on põlvkondade pisarad. See on meie võit!“