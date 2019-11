Saksamaa koondis kaotas Türgile järjekordse talendi 

Schalke juveeliks peetav Kutucu valis oma jalgpallikodumaaks Türgi ning teeb koondise eest debüüdi ilmselt juba pühapäeval Andorra vastu. Tegelikult on ta ka noortekoondiste tasemel just Türgit esindanud, kuid sakslased on teda pidevalt enda poole meelitanud. Kui ta homme Andorra vastu väljakul käib, siis enam Saksamaa särki selga ei saaks tõmmata.