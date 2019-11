MIS JUHTUS? Skandaalne USA sporditäht suri kõigest 38aastaselt 

Aastal 2005 sattus Rogers aga pahandustesse. Selgus, et tegemist on paadunud keelatud ainete tarvitajaga. Kui ta kolmandat korda kanepiga vahele jäi, pidi väle jalgpallur Lionsile tagastama 10 miljonit dollarit boonustana välja makstud raha. The Detroit Free Press kirjutas hiljem, et Rogers kasutas keelatud aineid juba ülikooli eest mängudes. Hooag 2005 jäigi tema profikarjääri viimaseks.