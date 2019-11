OTSEBLOGI | Kas kvalifikatsioonis parimat minekut näidanud Verstappen suudab ka põhisõidul võidukas olla?

MM-tiitli on juba kindlustanud Briti sõitja Lewis Hamilton, kellele on tegu kolmanda järjestikuse korraga maailmameistriks tulla. Üldarvestuses on teisel kohal tšempioni meeskonnakaaslane Valtteri Bottas (Mercedes), kes lõpetab tänavuse hooaja hõbedaga.