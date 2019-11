Põnev! Soomlane on lepingule lähedal, kuid ralliturul valitseb endiselt kaos 

Toyota pole seni ametlikult avaldanud ühegi sõitja nime. Küll aga olevat neil väidetavalt leping sõlmitud noore Kalle Rovanperäga. Tühjade pihkusega on praeguse seisuga ka M-Sport, kelle boss Ricahrd Millener andis intervjuus Rallit.fi-le väikese vihje: „Loodame, et jätkame koos Teemuga, kuid me pole veel valmis sõitjate nimekirja avalikustama.“

Seega võib eeldada, et Millener on lähedal lepingule Teemu Sunineniga. Ja see ongi peaaegu kogu poolametlik info, mis on nende kahe tiimi kohta teada.

Lisaks on Toyotast kuulda, et huvi tuntakse Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier' vastu. Oma võimalust jahivad ka Kris Meeke ja Jari-Matti Latavala. M-Sporti seostatakse teiste seas ka Hayden Paddoni ja Craig Breeniga. Kui Citroen peakski rallimaailmast kaduma, jääb ripakule ka Esapekka Lappi. Häid sõitjaid on tunduvalt rohkem, kui M-Spordis ja Toyotas kohti.

Ainsana on komplekteeritud Hyundai, kus järgmisel aastal löövad kaasa Ott Tänak, Thierry Neuville, Sebasitien Loeb ja Dani Sordo.

Praeguse seisuga näevad MM-sarja tiimide koosseisud välja järgmised:

Hyundai:

Ott Tänak ja Martin Järveoja

Thierry Neuville ja Nicolas Gilsoul

Dani Sordo ja Carlos del Barrio (ei tee kaasa tervet hooaega)

Sebasiten Loeb ja Daniel Elena (ei tee kaasa tervet hooaega)