Kalev sai venemaal korraliku keretäie, mis kukutas nad play-off'i kohalt välja 

Krasnodar võitis avaveerandi 26:19, poolajaks oli idanaabrite klubi edu 42:33. Otsustava neljandiku eel juhtis kodumeeskond 64:46, ka viimasel kümnel minutil oldi Kalevist paremad.

Ühisliiga liider on Moskva Himki, kes on võitnud kõik seitse kohtumist. Teisel kohal on viis võitu ja kaks kaotust kogunud Moskva CSKA, Krasnodar tõusis tänase võiduga kolmandaks. Kalev langes üheksandale positsioonile. Play-off'i pääsevad kaheksa paremat meeskonda.