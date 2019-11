Venemaa Superliiga meeskond lõpetas pärast rasket algust koostöö Alar Varrakuga 

"Kõike võib öelda, kuid see on fakt, et tabelis on meil üks võit ja viis kaotust. Igal juhul on vastutav alati peatreener. See on sport ja lepingu lõpetamine käib töö juurde. Kord, kui oled lepingu sõlminud, pead selleks valmis olema. Kui tulemusi ei ole, peab mängijaid või treenerit vahetama," lausus Varrak.