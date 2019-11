Jalgpall FOTOREPORTAAŽ | UHUU! Soome öökullid lendavad EMile, fännid lasid samuti looma välja Karl Juhkami, Erki Pärnaku, Helsingi , täna, 22:40 Jaga: M

Helsingi turuplatsil ehk Kauppatoril asuvale Havis Amanda skulptuurile tõmmati reede õhtul selga Soome jalgpallikoondise särk. Mõistagi tuli see ohverdada enda seljast. Foto: Erki Pärnaku

Kui animasari „Simpsonid“ ennustas 19 aastat tagasi õigesti, et Donald Trumpist saab USA president, siis soomlaste multika „Pasila“ loojad kujutasid kaheksa aastat tagasi ühes osas, kuidas nende jalgpallikoondis jõuab Liechtensteini alistamisega lõpuks suurvõistlusele. Nüüd on ka see reaalsus!