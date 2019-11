Hunt ja Colts tõusid ilusa võiduga divisjoni liidriks 

Colts teeb viisakat hooaega: kümne mänguga on kirjas kuus võitu ja neli kaotust, mis annab AFC lõunadivisjonis praegu esikoha. Sama palju võite ja kaotusi on kirjas ka Houston Texansil, Tennessee Titansil on vastav suhe 5 - 5, Jaguarsil 4 - 6. Divisjoni võiduga tagaks Colts pääsme play-off'i.