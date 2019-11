HULL LUGU! Margus Hundi endine koduklubi saatis fänni pikaks ajaks katusele elama 

Jeff Lanham kahetseb praeguse hetkeni päeva, kui tema lemmikud kaotasid neljandas voorus Pittsburgh Steelersile. Härra andis 6. oktoobril lubaduse, et juhul, kui Bengals kaotama peaks, kolib ta kohaliku spordibaari katusele. Järgmine päev panigi Jeff maa ja taeva vahele oma telgi püsti ja elab seal tänase päevani. Koju tagasi jõuab ta alles siis, kui Bengals lõpuks kedagi võidab.

Mees on katusel 23 tundi ööpäevas ning suurema osa ajast sisustab Netflixi vaatamisega. Vahel jalutab ta ümber telgi, kuid praeguseks on Cincinnatis lumi maha sadanud ning soojem on telgis püsida.