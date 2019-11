VIDEO | Trump ja O'Sullivan panid finaalis püsti ajaloolise sõu 

Tegemist oli aastataguse finaali kordusega, kus Trump täpselt sama skooriga võidu noppis. „Imeline tunne oli taas võita. Tiitli kaitsmine on alati keeruline, aga Ronnie’i vastu on tunne veelgi erilisem. Mäng kulges vabas rütmis ja mõlemad tegime häid seeriaid. Usun, et seda oli hea vaadata,“ arutles valitsev maailmameister Trump