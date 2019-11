Noor etiooplanna püstitas ülivõimsa maailma tipptulemuse, eelmine rekord paranes rohkem kui minutiga 

21aastase Gidey läbis esimesed viis kilomeetrit 15.09ga ning tõstis seejärel tempot. Jooksu viimase kümne kilomeetri ajaks sai etiooplanna ülivõimsa 29.12 - nii kiiresti pole varem distantsi läbinud mitte keegi. Võrdluseks: 10 000 meetri jooksu maailmarekord on 29.17,45, mille püstitas Rio olümpiamängudel Gidey kaasmaalanna Almaz Ayana.

Etiooplanna sõnas pärast jooksu, et uskus ennast heas vormis olevat, kuid ei oodanud, et võib vana tipptulemuse nii suurelt üle lüüa. "Tundsin ettevalmistusperioodil end hästi ning jalad olid terve jooksu ajal head. Ausalt öeldes olin üsna üllatunud, kui nägin, et nii palju õnnestus eelmisest maailma tipptulemusest kärpida. Kuid jalad olid suurepärased ning oli tegin hea jooksu," vahendas Gidey sõnu rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics.