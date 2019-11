EOK asutas dopingu ja teiste spordipahede vastu võitlemiseks uue asutuse 

Peeti vajalikuks, et kõik need spordieetika küsimused koonduksid ühe sihtasutuse pädevusse.

Juhatuse liikmena jätkab Henn Vallimäe, lisaks tegutsevad testijuht, koolitus- ja kommunikatsioonijuht, testikoordinaator, testijad, proviisor ja rakendamisel on uurija ametikoht. Järgmisena toimub kahe asutuse ühinemine sihtasutuste seaduse alusel, milleks on koostatud detailne ühinemiskava eesmärgiga liita senine EAD uue sihtasutusega EADSE aastast 2020.

Sarnaseid näiteid tervikuna spordipahede vastu võitlevatest asutustest pole maailmas üleliia palju. Ära mainimist väärivad kindlasti Soome (FINCIS - Finnish Center For Integrity In Sports) ja Kanada (Canadian Centre For Ethics In Sport).