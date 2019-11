Mäkinen Hyundai taktikasse ei usu: ma poleks seda hetkekski ette kujutanud! 

Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo on kinnitanud, et kavatseb sarnaselt toimida ka tulevasel hooajal: kõik etapid teevad kaasa Tänak ja Neuville, kolmandat autot hakkavad jagama Sordo ja Loeb. Mäkinen aga oma plaane muuta ei kavatse.

"Kindlasti oleme sellele mõelnud. Kuid ma ei usu, et meil oleksid tulemused halvemad olnud, kui meil sõitjaid rohkem oleks olnud. Mul on põhimõte, et keskendume täielikult tervele hooajale. Kaalusime ka teist varianti, kuid kahtlen, kas selle käiku laseme," vahendas Mäkineni sõnu Iltalehti.