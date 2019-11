KOHUTAV LUGU: „Keemiaravi ajas iiveldama, aga WADA dopingukütid tulid mind kontrollima!“ 

"Kõlas uksekell ja ukse taga oli WADA inimesed," lausub 26aastane Borontov. "Keemiaravi ajas iiveldama, aga nemad tulid kontrollima. Samas on WADA mu haigusest teadlik."

Borontov oli edukas vehkleja, kes kuulus 2016. aastal olümpiakandidaatide hulka, kuid Rio de Janeiro mängudele ei pääsenud. Mees üritas veel paar hooaega tippspordis läbi lüüa, paraku oodatud edu ei saabunud ning ta otsustas pühenduda treeneritööle.

"Lamasin voodis, kui minu juurde tulid arstid ja ütlesid: seljaga on sul kõik korras," jutustab Borontov. "Hingasin kergendatult. Aga siis teatati mulle, et rinnus on suur kasvaja..."