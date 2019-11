Marie Turmann EMist: napid kaotused on valusad, aga heal päeval on kõik vastased võidetavad 

"Mängisime hästi, tiim areneb iga mänguga ning saame enesekindlust juurde. Napid kaotused on küll valusad, kuid samas näitavad, et tase on üpris ühtlane ning kõik tiimid on heal päeval võidetavad. Kolme viimase mängu tulemused on olnud meie kahjuks, kuid ehk vigadest õppides saame tulevikus needki oma kasuks pöörata," kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.