Tippodaviskaja Laanmäe tegi huvitava eksperimendi: ei söönud kaks nädalat liha, aga treenis kõvasti 

"Tahtsin juba pikemat aega proovida, mis tunne on, kui kaks nädalat liha- ega kalatooteid üldse ei söö," kirjutas 85 meetri mees oma postituses. "Seega alustasin katset, kas enesetunne muutub selle ajaga kuidagi paremaks/halvemaks. Samas teen trenni täiega edasi."

Täna uuris Õhtuleht Laanmäelt, kuidas tema eksperiment õnnestus. "See oli päris huvitav," rääkis 30aastane sportlane. "Mul ei olnud katsetuseks otsest põhjust. Sel teemal on lihtsalt palju juttu olnud ja tahtsin oma nahal kogeda, mismoodi niisugune toitumine mõjub. Kokkuvõttes võin öelda, et sportlane ei pea väga palju liha sööma. Harjutasin tugevalt, aga enesetunne polnud sel perioodil kehvem kui varem, jaksasin kõike korralikult teha. Valkude ja rasvade tasakaal oli mul muidugi korralikult paigas. Veganluse proovimine oleks keeruline. Mune ja juustu ma sõin."