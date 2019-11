HUVITAV: tippujuja Kergor Zirk kasutab taastumiseks ka kupumassaaži 

"Kõige mõnusam, aga vahest ka kõige ebamugavam taastumisvahend on massaaž," kirjutas Zirk. "Selle olulisust hindan ma väga kõrgelt ning usun, et regulaarne massaaž aitab taastumist märgatavalt parandada. Massaaž aitab kiirendada ainevahetust, aitab kaasa lihaste töövõime kiiremale taastumisele ja sel on rahustav mõju närvisüsteemile. Kõik need on väga olulised punktid, mida tuleks taastumisel silmas pidada. Massaaži saab ka imiteerida, kasutades näiteks kupumassaaži, kompressioonmassaaži ja tehes jäävanni. Need aitavad laiendada veresooni, mille tulemusel kannab veri rakkudesse rohkem hapnikku ja lihastest eemalduvad efektiivsemalt jääkained. Massaažis ja jäävannis üritan käia vähemalt kord nädalas."