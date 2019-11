TEEL TOKYOSSE: Kristin Kuuba tõusis olümpiaedetabelis 

Kuuba paneb sel nädalal sulgpalli mängu Glasgow’s, 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga Šoti lahtistel meistrivõistlustel (Scottish Open 2019). Tartlanna läheb Glasgow’ London Roadil paiknevas Emirates Arenas platsile reedel, mil tema vastaseks on Sonia Gonçalves. 25aastane Portugali sulgpallur on maailma edetabelis üksikmängus 142. real ning eelnenud neljas kohtumises on ta Kuuba vastu võitnud vaid kaks geimi. Viimati mängiti tänavu septembris Belgias, kus tartlanna võitis 21:14, 21:19. Meesüksikmängu tabeli järgi pidi Must neljapäeval avaringis kohtuma turniiril teise asetuse saanud inglase Toby Pentyga, kuid eestlane otsustas sellest turniirist loobuda.