Tänaku uus pealik tänas hoolealuseid: tean, et see polnud neile kerge 

"Meil on väga harva võimalus oma saavutatule rahulikult üheskoos tagasi vaadata. Just seetõttu on tore tähistada seda MM-tiitlit inimestega, kes selle siin Alzenaus võimalikuks tegid," sõnas itaallane.

"Otsus sõitjaid vangerdada osutus õigeks," jätkas tiimipealik. "Olen väga tänulik meestele, et nad mõistsid ja aktsepteerisid seda olukorda, olgugi, et see polnud alati kerge. Ülejäänud tiimile tahan aga öelda, et järgmine hooaeg tahame olla veelgi tugevamad."