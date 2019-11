Eesti jalgpallikoondislased vallutavad Armeeniat: „Hea, et Iljuha kohe kõrvalmajas elab.“ 

„Tegime kohe plaani, et kolime lähestikku, sest meie naised on samuti sõbrannad. Kui mina ja Nikita näiteks koondisesse läheme, siis on naistel mõnusam koos aega veeta. Üksi oleks neil keerulisem,“ ütleb Ararat-Armenia klubi poolkaitsja Antonov.